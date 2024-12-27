Салах стал 4-м игроком, который набрал 250 очков по системе «гол+пас» в АПЛ за один клуб
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил один гол в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (3:1).
Египтянин набрал 250 (171+79) очков по системе «гол+пас» в 267 матчах за мерсисайдцев в АПЛ. Он стал четвертым игроком, который преодолел рубеж в 250 очков за один клуб после Харри Кейна («Тоттенхэм», 259), Райана Гиггза («МЮ», 271) и Уэйна Руни («МЮ», 276).
Далее в списке идут Тьерри Анри («Арсенал», 249), Фрэнк Лэмпард («Челси», 237), Серхио Агуэро («Ман Сити», 231) и Стивен Джеррард («Ливерпуль», 212).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|17
|13
|3
|1
|40-17
|42
|
2
|Челси
|18
|10
|5
|3
|38-21
|35
|
3
|Нот. Форест
|18
|10
|4
|4
|24-19
|34
|
4
|Арсенал
|17
|9
|6
|2
|34-16
|33
|
5
|Ньюкасл
|18
|8
|5
|5
|30-21
|29
|
6
|Борнмут
|18
|8
|5
|5
|27-21
|29
|
7
|Ман. Сити
|18
|8
|4
|6
|30-26
|28
|
8
|Фулхэм
|18
|7
|7
|4
|26-23
|28
|
9
|Астон Вилла
|18
|8
|4
|6
|26-29
|28
|
10
|Брайтон
|17
|6
|7
|4
|27-26
|25
|
11
|Тоттенхэм
|18
|7
|2
|9
|39-26
|23
|
12
|Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|32-32
|23
|
13
|Вест Хэм
|18
|6
|5
|7
|23-30
|23
|
14
|МЮ
|18
|6
|4
|8
|21-24
|22
|
15
|Эвертон
|17
|3
|8
|6
|15-22
|17
|
16
|Кр. Пэлас
|18
|3
|8
|7
|18-26
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|18
|4
|3
|11
|29-40
|15
|
18
|Лестер
|18
|3
|5
|10
|22-40
|14
|
19
|Ипсвич
|17
|2
|6
|9
|16-32
|12
|
20
|Саутгемптон
|18
|1
|3
|14
|11-37
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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13 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.12
|15:30
|
Ман. Сити – Эвертон
|1 : 1
|26.12
|18:00
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|0 : 0
|26.12
|18:00
|
Челси – Фулхэм
|1 : 2
|26.12
|18:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|3 : 0
|26.12
|18:00
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|1 : 0
|26.12
|18:00
|
Саутгемптон – Вест Хэм
|0 : 1
|26.12
|20:30
|
Вулверхэмптон – МЮ
|2 : 0
|26.12
|23:00
|
Ливерпуль – Лестер
|3 : 1
|27.12
|22:30
|
Брайтон – Брентфорд
|- : -
|27.12
|23:15
|
Арсенал – Ипсвич
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|14
|1
|5
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