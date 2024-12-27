Салах стал 4-м игроком, который набрал 250 очков по системе «гол+пас» в АПЛ за один клуб

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил один гол в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (3:1).

Египтянин набрал 250 (171+79) очков по системе «гол+пас» в 267 матчах за мерсисайдцев в АПЛ. Он стал четвертым игроком, который преодолел рубеж в 250 очков за один клуб после Харри Кейна («Тоттенхэм», 259), Райана Гиггза («МЮ», 271) и Уэйна Руни («МЮ», 276).

Далее в списке идут Тьерри Анри («Арсенал», 249), Фрэнк Лэмпард («Челси», 237), Серхио Агуэро («Ман Сити», 231) и Стивен Джеррард («Ливерпуль», 212).