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Сегодня, 08:58

Салах стал 4-м игроком, который набрал 250 очков по системе «гол+пас» в АПЛ за один клуб

Руслан Минаев
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил один гол в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (3:1).

Египтянин набрал 250 (171+79) очков по системе «гол+пас» в 267 матчах за мерсисайдцев в АПЛ. Он стал четвертым игроком, который преодолел рубеж в 250 очков за один клуб после Харри Кейна («Тоттенхэм», 259), Райана Гиггза («МЮ», 271) и Уэйна Руни («МЮ», 276).

Далее в списке идут Тьерри Анри («Арсенал», 249), Фрэнк Лэмпард («Челси», 237), Серхио Агуэро («Ман Сити», 231) и Стивен Джеррард («Ливерпуль», 212).

Эрлин Холанн (слева) и&nbsp;Джордан Пикфорд. «МЮ» пропустил прямым ударом с углового, у «Челси» шок, Холанн не забил пенальти. И только у «Ливерпуля» все замечательно

Мохамед Салах
Райан Гиггз
Уэйн Руни
Харри Кейн
Футбол
ФК Ливерпуль
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 17 13 3 1 40-17 42
2
 Челси 18 10 5 3 38-21 35
3
 Нот. Форест 18 10 4 4 24-19 34
4
 Арсенал 17 9 6 2 34-16 33
5
 Ньюкасл 18 8 5 5 30-21 29
6
 Борнмут 18 8 5 5 27-21 29
7
 Ман. Сити 18 8 4 6 30-26 28
8
 Фулхэм 18 7 7 4 26-23 28
9
 Астон Вилла 18 8 4 6 26-29 28
10
 Брайтон 17 6 7 4 27-26 25
11
 Тоттенхэм 18 7 2 9 39-26 23
12
 Брентфорд 17 7 2 8 32-32 23
13
 Вест Хэм 18 6 5 7 23-30 23
14
 МЮ 18 6 4 8 21-24 22
15
 Эвертон 17 3 8 6 15-22 17
16
 Кр. Пэлас 18 3 8 7 18-26 17
17
 Вулверхэмптон 18 4 3 11 29-40 15
18
 Лестер 18 3 5 10 22-40 14
19
 Ипсвич 17 2 6 9 16-32 12
20
 Саутгемптон 18 1 3 14 11-37 6
Результаты / календарь
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26.12 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 1 : 1
26.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 0 : 0
26.12 18:00
Челси – Фулхэм
 1 : 2
26.12 18:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 3 : 0
26.12 18:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 1 : 0
26.12 18:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 0 : 1
26.12 20:30
Вулверхэмптон – МЮ
 2 : 0
26.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 3 : 1
27.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 - : -
27.12 23:15
Арсенал – Ипсвич
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 18 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 14 1 5
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