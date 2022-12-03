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Сегодня, 23:01

Форвард «Лилля» Дэвид рассказал, что хотел бы играть в английской премьер-лиге

Мария Гусева
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Форвард «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид рассказал, что хотел бы играть в английской премьер-лиге (АПЛ).

«Когда я нахожусь на чемпионате мира, я просто сосредоточен на том, чтобы наслаждаться моментом. Что будет потом, я не знаю, посмотрим. Английская премьер-лига — лучшая лига в мире, и я думаю, что каждый игрок хотел бы когда-нибудь сыграть там», — цитирует Sky Sports Дэвида.

22-летний канадец выступает за «Лилль» с 2020 года. Срок его действующего контракта рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимось нападающего в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Дэвид провел 17 матчей за «Лилль», в которых забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. На ЧМ-2022 он провел 2 встречи и не отметился результативными действиями.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
2-й тайм

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Футбол
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ФК Лилль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
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26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
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Эрлин Бреут Холанн

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Гарри Кейн

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Брентфорд

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П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
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Жоау Канселу

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Натан Коллинз

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 12 1 2
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