Форвард «Лидса» заявил, что ВАР убивает футбол
Нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд раскритиковал ВАР после матча 8-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:4). При счете 0:1 гол Бэмфорда был отменен после просмотра повтора, на котором видно, что плечо футболиста находится в офсайде.
— Я просто не понимаю правил, — цитирует BBC Бэмфорда. — В футболе нельзя забивать рукой, в чем смысл свистеть офсайд? Сегодня отменили мой гол, до этого я видел множество подобных примеров. ВАР убивает футбол. Мы хотим видеть голы, отменять их из-за чего-то подобного — глупость. Даже судья не смог разобраться. Когда футболисты и официальные лица не могут понять систему, в чем тогда ее смысл?
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.