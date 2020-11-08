Форвард «Лидса» заявил, что ВАР убивает футбол

Нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд раскритиковал ВАР после матча 8-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:4). При счете 0:1 гол Бэмфорда был отменен после просмотра повтора, на котором видно, что плечо футболиста находится в офсайде.

— Я просто не понимаю правил, — цитирует BBC Бэмфорда. — В футболе нельзя забивать рукой, в чем смысл свистеть офсайд? Сегодня отменили мой гол, до этого я видел множество подобных примеров. ВАР убивает футбол. Мы хотим видеть голы, отменять их из-за чего-то подобного — глупость. Даже судья не смог разобраться. Когда футболисты и официальные лица не могут понять систему, в чем тогда ее смысл?