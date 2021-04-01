Форвард «Лестера» Юндер вернется в «Рому» летом

«Лестер» не будет выкупать у «Ромы» нападающего Дженгиза Юндера, сообщает Football Italia.

По информации источника, английский клуб решил не активировать опцию выкупа футболиста в размере 23 миллионов евро. 23-летний турок выступает за «лис» на правах аренды.

В сезоне-2020/21 Юндер провел 19 матчей за «Лестер», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.