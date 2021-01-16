Форвард «Лестера» Варди мог получить работу в ночном клубе

Бывший одноклубник нападающего «Лестера» Джейми Варди Бен Маршалл рассказал, что футболист мог получить работу в ночном клубе на Ибице в 2013 году.

«У него было предложение по работе на Ибице. Он был в огне. Варди мог принять предложение и уехать» — сказал Маршалл в интервью Youtube-каналу Under The Cosh.

В своем первом сезоне за «Лестер» Варди забил лишь 5 мячей и думал, что «тусовки и музыка могут стать лучшим выбором, чем футбол». Руководство «Лестера» убедило Варди остаться и «предсказало ему счастливое будущее».

Маршалл и Варди были одноклубниками в сезоне-2012/2013. С тех пор Маршалл провел еще несколько сезонов в чемпионшипе, а Варди выиграл АПЛ в сезоне-2015/2016 и стал лучшим бомбардиром чемпионата в сезоне-2019/2020 с 23 мячами.