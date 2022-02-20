Форвард «Челси» Лукаку установил антирекорд АПЛ по числу касаний мяча за матч

Лукаку установил антирекорд АПЛ по числу касаний мяча за игру

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку за всю игру в матче 26-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:0) совершил семь касаний мяча. Это антирекорд нападающего английской лиги, сообщает Opta.

Бельгиец был на поле на протяжении всей игры.

По данным источника, это наименьшее количество касаний в матче АПЛ для игрока, сыгравшего 90 минут игры с сезона 2003/04, когда данные начали собирать.

Лукаку перешел в «Челси» из «Интера» летом 2021 года за 113 миллионов евро. Он забил лишь 1 гол в последних 8 матчах за клуб на внутренней арене.