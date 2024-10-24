Форвард «Челси» Джексон признан игроком года в Сенегале
Нападающий «Челси» Николас Джексон признан лучшим футболистом Сенегала сезона-2023/24, играющим за границей, сообщает Senenews.
23-летний форвард набрал 203 голоса. Второе место занял защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали (167 голосов), третьим стал нападающий «Црвены Звезды» Шериф Ндиайе (47).
Джексон в прошлом сезоне провел за «Челси» 44 матча, забил 17 голов и отдал 6 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|8
|7
|0
|1
|15-3
|21
|
2
|Ман. Сити
|8
|6
|2
|0
|19-9
|20
|
3
|Арсенал
|8
|5
|2
|1
|15-8
|17
|
4
|Астон Вилла
|8
|5
|2
|1
|15-10
|17
|
5
|Брайтон
|8
|4
|3
|1
|14-10
|15
|
6
|Челси
|8
|4
|2
|2
|17-10
|14
|
7
|Тоттенхэм
|8
|4
|1
|3
|18-9
|13
|
8
|Нот. Форест
|8
|3
|4
|1
|8-6
|13
|
9
|Ньюкасл
|8
|3
|3
|2
|8-8
|12
|
10
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|11-11
|11
|
11
|Борнмут
|8
|3
|2
|3
|10-10
|11
|
12
|МЮ
|8
|3
|2
|3
|7-9
|11
|
13
|Брентфорд
|8
|3
|1
|4
|14-15
|10
|
14
|Лестер
|8
|2
|3
|3
|12-14
|9
|
15
|Вест Хэм
|8
|2
|2
|4
|11-15
|8
|
16
|Эвертон
|8
|2
|2
|4
|9-15
|8
|
17
|Ипсвич
|8
|0
|4
|4
|6-16
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|8
|0
|3
|5
|5-11
|3
|
19
|Саутгемптон
|8
|0
|1
|7
|6-18
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|8
|0
|1
|7
|10-23
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.10
|22:00
|
Лестер – Нот. Форест
|- : -
|26.10
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|- : -
|26.10
|17:00
|
Брентфорд – Ипсвич
|- : -
|26.10
|17:00
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|- : -
|26.10
|17:00
|
Ман. Сити – Саутгемптон
|- : -
|26.10
|19:30
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|27.10
|17:00
|
Челси – Ньюкасл
|- : -
|27.10
|17:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|- : -
|27.10
|17:00
|
Вест Хэм – МЮ
|- : -
|27.10
|19:30
|
Арсенал – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|1
|2
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|8
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
Новости