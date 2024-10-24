Форвард «Челси» Джексон признан игроком года в Сенегале

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Нападающий «Челси» Николас Джексон признан лучшим футболистом Сенегала сезона-2023/24, играющим за границей, сообщает Senenews.

23-летний форвард набрал 203 голоса. Второе место занял защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали (167 голосов), третьим стал нападающий «Црвены Звезды» Шериф Ндиайе (47).

Джексон в прошлом сезоне провел за «Челси» 44 матча, забил 17 голов и отдал 6 результативных передач.