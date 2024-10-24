Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:58

Форвард «Челси» Джексон признан игроком года в Сенегале

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Челси» Николас Джексон признан лучшим футболистом Сенегала сезона-2023/24, играющим за границей, сообщает Senenews.

23-летний форвард набрал 203 голоса. Второе место занял защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали (167 голосов), третьим стал нападающий «Црвены Звезды» Шериф Ндиайе (47).

Джексон в прошлом сезоне провел за «Челси» 44 матча, забил 17 голов и отдал 6 результативных передач.

ФК Челси
Читайте также
Стало известно, сколько Станкович переплатил за Абену. Что происходит в «Спартаке»
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
Сборная России сыграет с Брунеем 15 ноября в Краснодаре
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
Шведские лыжницы применяют препарат, который повышает выносливость
Популярное видео
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фоден: «Все хотят видеть, что я лучший игрок прошлого года»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 8 7 0 1 15-3 21
2
 Ман. Сити 8 6 2 0 19-9 20
3
 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
4
 Астон Вилла 8 5 2 1 15-10 17
5
 Брайтон 8 4 3 1 14-10 15
6
 Челси 8 4 2 2 17-10 14
7
 Тоттенхэм 8 4 1 3 18-9 13
8
 Нот. Форест 8 3 4 1 8-6 13
9
 Ньюкасл 8 3 3 2 8-8 12
10
 Фулхэм 8 3 2 3 11-11 11
11
 Борнмут 8 3 2 3 10-10 11
12
 МЮ 8 3 2 3 7-9 11
13
 Брентфорд 8 3 1 4 14-15 10
14
 Лестер 8 2 3 3 12-14 9
15
 Вест Хэм 8 2 2 4 11-15 8
16
 Эвертон 8 2 2 4 9-15 8
17
 Ипсвич 8 0 4 4 6-16 4
18
 Кр. Пэлас 8 0 3 5 5-11 3
19
 Саутгемптон 8 0 1 7 6-18 1
20
 Вулверхэмптон 8 0 1 7 10-23 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.10 22:00
Лестер – Нот. Форест
 - : -
26.10 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 - : -
26.10 17:00
Брентфорд – Ипсвич
 - : -
26.10 17:00
Брайтон – Вулверхэмптон
 - : -
26.10 17:00
Ман. Сити – Саутгемптон
 - : -
26.10 19:30
Эвертон – Фулхэм
 - : -
27.10 17:00
Челси – Ньюкасл
 - : -
27.10 17:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 - : -
27.10 17:00
Вест Хэм – МЮ
 - : -
27.10 19:30
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 6 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 8 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости