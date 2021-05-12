Форвард «Аталанты» Сапата может продолжить карьеру в Англии
12:12
Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата может продолжить карьеру в Англии, сообщает Eurosport.
По информации источника, 30-летним колумбийцем интересуется «Вест Хэм». Сообщается, что английский клуб сделал запрос в «Аталанту» по поводу футболиста.
В сезоне-2020/21 Сапата провел 45 матчей за «Аталанту», на его счету 18 голов и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.eurosport.com/football/transfers/2020-2021/chelsea-s-fikayo-tomori-set-for-25m-milan-switch-west-ham-eye-serie-a-hotshot-transfer-notebook_sto8314126/story.shtml
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