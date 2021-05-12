Форвард «Аталанты» Сапата может продолжить карьеру в Англии

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата может продолжить карьеру в Англии, сообщает Eurosport.

По информации источника, 30-летним колумбийцем интересуется «Вест Хэм». Сообщается, что английский клуб сделал запрос в «Аталанту» по поводу футболиста.

В сезоне-2020/21 Сапата провел 45 матчей за «Аталанту», на его счету 18 голов и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.