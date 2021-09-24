Форвард «Астон Виллы» Бэйли пропустит 3 недели из-за травмы
08:49
Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит рассказал о травме форварда Леона Бэйли.
«У Леона растяжение, которое, вероятно, не даст ему сыграть до перерыва на матчи сборных», — приводит слова Смита Reuters.
24-летний ямаец получил повреждение в матче 5-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (3:0).
В текущем сезоне Бэйли провел 3 матча в АПЛ, в которых забил гол и сделал результативную передачу.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю