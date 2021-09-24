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Форвард «Астон Виллы» Бэйли пропустит 3 недели из-за травмы

08:49
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Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит рассказал о травме форварда Леона Бэйли.

«У Леона растяжение, которое, вероятно, не даст ему сыграть до перерыва на матчи сборных», — приводит слова Смита Reuters.

24-летний ямаец получил повреждение в матче 5-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (3:0).

В текущем сезоне Бэйли провел 3 матча в АПЛ, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

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Сергей Разин все материалы автора

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