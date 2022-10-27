Форвард «Арсенала» Жезус: «Готов провести хоть 70 матчей за сезон»

Форвард «Арсенала» Габриэл Жезус рассказал, как справляется с плотным графиком матчей.

«У меня достаточно хорошо проходит восстановление после матчей. Я лучше питаюсь, лучше сплю, наслаждаюсь карьерой в «Арсенале». Поэтому я готов провести хоть 70 матчей за один сезон. Я все время бегаю, борюсь. Думаю, что я игрок с большим запасом энергии», — цитирует Goal Жезуса.

В текущем сезоне АПЛ 25-летний бразилец сыграл 11 матчей за «канониров», забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

«Арсенал» набрал 28 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре соперником «канониров» станет «Ноттингем Форест» 30 октября.