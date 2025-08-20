Форвард «Арсенала» Хаверц выбыл из строя из-за травмы колена

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц пропустит ближайшие матчи команды из-за травмы колена, сообщает The Athletic.

Как отмечает источник, 26-летний футболист получил повреждение на одном из занятий и пропустил открытую тренировку лондонцев, которая прошла в среду утром. Степень тяжести травмы игрока пока не определена, поэтому сроки его восстановления остаются неясными. При этом «Арсенал» уже приступил к поиску замены Хаверцу на трансферном рынке.

Форвард играет за «Арсенал» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 36 матчей во всех турнирах, забив 15 голов и сделав 5 результативных передач. Немец также принял участие в матче 1-го тура чемпионата Англии — 2025/26 против «Манчестер Юнайтед» (1:0), который состоялся 17 августа.