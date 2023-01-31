Фофана может покинуть «Челси» этой зимой

Нападающий «Челси» Давид Датро Фофана может покинуть лондонский клуб в текущее трансферное окно, сообщает журналист Санти Уны.

По данным источника, 20-летний футболист может продолжить карьеру в «Байере» или «Ницце». Сам футболист хотел бы выступать в чемпионате Франции. На данный момент стороны обсуждают возможный трансфер.

Фофана перешел в «Челси» в начале января из «Мольде» за 12 миллионов евро. За «синих» форвард успел провести один официальный матч, в котором результативными действиями отметиться не сумел.