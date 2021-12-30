Фоден: «В период Рождества нельзя снимать ногу с педали газа. У «Манчестер Сити» это получается»
Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден прокомментировал победу «Брентфордом» (1:0) в матче 20-го тура чемпионата Англии.
«Это была важная победа, — приводит слова Фодена официальный сайт клуба из Манчестера. — «Брентфорд» — физически мощная команда, которая доставила «Манчестер Сити» трудности. Они опасны при игре на стандартах. Нам нужно было не сбавлять обороты до финального свистка. Я горжусь командой. В период Рождества нельзя снимать ногу с педали газа. У «Манчестер Сити» это получается. В чемпионате Англии самая большая конкуренция, всегда рискуешь потерять очки. Но мы хорошо играем и набираем много очков. Я доволен».
Полузащитник стал автором единственного гола в игре.
После 20 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Брентфорд» с 20 баллами располагается на 14-м месте.
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