Стали известны претенденты на звание лучшего молодого игрока сезона в АПЛ

Стали известны претенденты на звание лучшего молодого игрока сезона-2021/22 в английской премьер-лиге (АПЛ).

Как сообщает официальный сайт АПЛ, на награду претендуют Филип Фоден из «Манчестер Сити», Трент Александер-Арнолд из «Ливерпуля», Мэйсон Маунт из «Челси», Аарон Рэмсдейл и Букайо Сака из «Арсенала», Деклан Райс из «Вест Хэма», Конор Галлахер и Тайрик Митчелл из «Кристал Пэласа».

Победителя выберут совместным голосованием болельщиков и футбольных экспертов.

Ранее АПЛ объявила кандидатов на звания лучшего игрока и лучшего тренера сезона.