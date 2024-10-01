Фоден рассказал, что хочет завести видеоблог о рыбалке после завершения игровой карьеры
Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден ответил на вопрос о том, чем он хотел бы заняться после завершения игровой карьеры.
«Заведу видеоблог о рыбалке. Когда мне было примерно пять лет, мой отец всегда брал меня с собой на рыбалку, и с тех пор я влюблен в это занятие. Я ловил все что угодно, попадалась рыба и поменьше, но чем чаще я добивался успеха, тем сильнее мне хотелось поймать что-нибудь покрупнее. Это кайф — мне нравится ловить рыбу в любой местности. В тренировочном лагере перед чемпионатом Европы у нас были озера на поле для гольфа. Там мне удалось поймать несколько карпов», — приводит Goal слова Фодена.
Фоден является воспитанником академии «Манчестер Сити». Он с самого детства был болельщиком этого футбольного клуба. В основном составе «горожан» полузащитник дебютировал в 2017 году. Всего на его счету 87 голов и 53 результативные передачи в 275 матчах за основную команду «Сити».
24-летний футболист является шестикратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|6
|5
|0
|1
|12-2
|15
|
2
|Ман. Сити
|6
|4
|2
|0
|14-6
|14
|
3
|Арсенал
|6
|4
|2
|0
|12-5
|14
|
4
|Челси
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|
5
|Астон Вилла
|6
|4
|1
|1
|12-9
|13
|
6
|Фулхэм
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|
7
|Ньюкасл
|6
|3
|2
|1
|8-7
|11
|
8
|Тоттенхэм
|6
|3
|1
|2
|12-5
|10
|
9
|Брайтон
|6
|2
|3
|1
|10-8
|9
|
10
|Нот. Форест
|6
|2
|3
|1
|6-5
|9
|
11
|Борнмут
|6
|2
|2
|2
|8-9
|8
|
12
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|
13
|МЮ
|6
|2
|1
|3
|5-8
|7
|
14
|Вест Хэм
|6
|1
|2
|3
|6-10
|5
|
15
|Ипсвич
|6
|0
|4
|2
|5-10
|4
|
16
|Эвертон
|6
|1
|1
|4
|7-15
|4
|
17
|Лестер
|6
|0
|3
|3
|8-12
|3
|
18
|Кр. Пэлас
|6
|0
|3
|3
|5-9
|3
|
19
|Саутгемптон
|6
|0
|1
|5
|3-12
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|6
|0
|1
|5
|6-16
|1
|5.10
|14:30
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|- : -
|5.10
|17:00
|
Арсенал – Саутгемптон
|- : -
|5.10
|17:00
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|- : -
|5.10
|17:00
|
Лестер – Борнмут
|- : -
|5.10
|17:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|- : -
|5.10
|17:00
|
Вест Хэм – Ипсвич
|- : -
|5.10
|19:30
|
Эвертон – Ньюкасл
|- : -
|6.10
|16:00
|
Астон Вилла – МЮ
|- : -
|6.10
|16:00
|
Челси – Нот. Форест
|- : -
|6.10
|18:30
|
Брайтон – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|5
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|4
|1
|1