Фоден рассказал, что хочет завести видеоблог о рыбалке после завершения игровой карьеры

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден ответил на вопрос о том, чем он хотел бы заняться после завершения игровой карьеры.

«Заведу видеоблог о рыбалке. Когда мне было примерно пять лет, мой отец всегда брал меня с собой на рыбалку, и с тех пор я влюблен в это занятие. Я ловил все что угодно, попадалась рыба и поменьше, но чем чаще я добивался успеха, тем сильнее мне хотелось поймать что-нибудь покрупнее. Это кайф — мне нравится ловить рыбу в любой местности. В тренировочном лагере перед чемпионатом Европы у нас были озера на поле для гольфа. Там мне удалось поймать несколько карпов», — приводит Goal слова Фодена.

Фоден является воспитанником академии «Манчестер Сити». Он с самого детства был болельщиком этого футбольного клуба. В основном составе «горожан» полузащитник дебютировал в 2017 году. Всего на его счету 87 голов и 53 результативные передачи в 275 матчах за основную команду «Сити».

24-летний футболист является шестикратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.