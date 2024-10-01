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Фоден рассказал, что хочет завести видеоблог о рыбалке после завершения игровой карьеры

Алина Савинова
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден ответил на вопрос о том, чем он хотел бы заняться после завершения игровой карьеры.

«Заведу видеоблог о рыбалке. Когда мне было примерно пять лет, мой отец всегда брал меня с собой на рыбалку, и с тех пор я влюблен в это занятие. Я ловил все что угодно, попадалась рыба и поменьше, но чем чаще я добивался успеха, тем сильнее мне хотелось поймать что-нибудь покрупнее. Это кайф — мне нравится ловить рыбу в любой местности. В тренировочном лагере перед чемпионатом Европы у нас были озера на поле для гольфа. Там мне удалось поймать несколько карпов», — приводит Goal слова Фодена.

Фоден является воспитанником академии «Манчестер Сити». Он с самого детства был болельщиком этого футбольного клуба. В основном составе «горожан» полузащитник дебютировал в 2017 году. Всего на его счету 87 голов и 53 результативные передачи в 275 матчах за основную команду «Сити».

24-летний футболист является шестикратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Источник: Goal
Футбол
ФК Манчестер Сити
Фил Фоден
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 6 5 0 1 12-2 15
2
 Ман. Сити 6 4 2 0 14-6 14
3
 Арсенал 6 4 2 0 12-5 14
4
 Челси 6 4 1 1 15-7 13
5
 Астон Вилла 6 4 1 1 12-9 13
6
 Фулхэм 6 3 2 1 8-5 11
7
 Ньюкасл 6 3 2 1 8-7 11
8
 Тоттенхэм 6 3 1 2 12-5 10
9
 Брайтон 6 2 3 1 10-8 9
10
 Нот. Форест 6 2 3 1 6-5 9
11
 Борнмут 6 2 2 2 8-9 8
12
 Брентфорд 6 2 1 3 8-10 7
13
 МЮ 6 2 1 3 5-8 7
14
 Вест Хэм 6 1 2 3 6-10 5
15
 Ипсвич 6 0 4 2 5-10 4
16
 Эвертон 6 1 1 4 7-15 4
17
 Лестер 6 0 3 3 8-12 3
18
 Кр. Пэлас 6 0 3 3 5-9 3
19
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Кр. Пэлас – Ливерпуль
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