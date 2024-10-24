Фоден: «Все хотят видеть, что я лучший игрок прошлого года»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден поделился мнением о номинации на приз «Золотой мяч».

«Все хотят видеть, что я лучший игрок прошлого года. Это стандарт, который я установил, и я хочу к нему вернуться. Сезон достаточно длинный, чтобы вернуться на свой уровень, и мне просто нужно продолжать играть и показывать, на что я способен», — приводит слова Фодена TNT.

В текущем сезоне 24-летний англичанин провел 9 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.