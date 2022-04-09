Фоден поделился ожиданиями от матча «Манчестер Сити» с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался о предстоящем матче 32-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

«Две команды борются за чемпионство в АПЛ и очень близки по очкам. Матч высочайшего уровня. Думаю, что это будет увлекательная игра.

Прошлый матч с «Ливерпулем» был самым лучшим по качеству игры, в котором мне доводилось принимать участие. Это был просто футбол, полный голов и нервов, временами мы играли от ворот до ворот. Все, кого я спрашивал, говорили, что это была одна из их любимых игр в этом сезоне», — приводит слова Фодена Sky Sports.

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 10 апреля в 18:30 по московскому времени.

На данный момент в активе «Ман Сити» 73 очка. Команда лидирует в турнирной таблице чемпионата. У «Ливерпуля» 72 очка и вторая позиция.