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Сегодня, 08:13

Фоден отреагировал на отставку Саутгейта

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден поблагодарил Гарета Саутгейта после его отставки с поста главного тренера национальной команды.

«Гарет, спасибо», — написал футболист в социальных сетях.

53-летний специалист тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.

На Евро-2024 года сборная Англии проиграла в финале Испании со счетом 1:2.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
Фил Фоден
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