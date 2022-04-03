Фоден будет получать по новому контракту с «Манчестер Сити» 150 тысяч фунтов в неделю

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден в ближайшее время может продлить контракт с клубом, сообщает Daily Star.

При этом игрок получит серьезную прибавку к зарплате. Его оклад составит 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Ранее появлялась информация, что соглашение будет рассчитано до 2027 года.

В нынешнем сезоне 21-летний англичанин в 34 матчах во всех турнирах забил 11 голов и отдал восемь голевых передач.