Флойд Мейвезер-младший: «Если люди хотят, чтобы я купил «Ньюкасл», дайте мне знать»

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший в шутку предложил купить «Ньюкасл».

— В США мы называем это соккером, — приводит слова Мейвезера-младшего TMZ. — «Ньюкасл» — невероятная команда... адская команда. Если люди хотят, чтобы я купил «Ньюкасл», дайте мне знать!

Ранее сообщалось, что английский клуб может быть продан за 340 миллионов фунтов. Такую сумму готовы предложить саудовские инвесторы.

Нынешним владельцем «Ньюкасла» является британский магнат Майк Эшли, который выставил клуб на продажу два года назад. В последние время переговоры о продаже «Ньюкасла» активизировались.