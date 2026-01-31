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31 января, 11:40

Вирц — о неудачном старте в «Ливерпуле»: «Говорил себе, что не мог просто взять и забыть, как играть в футбол»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц рассказал, как справился с неудачным началом выступлений за английский клуб.

22-летний немец летом 2025 года перешел в «Ливерпуль» из «Байера». После перехода он на протяжении 12 матчей не мог отличиться результативными действиями в АПЛ.

«Я был очень воодушевлен, когда приехал, и хотел сразу добиться успеха. Но все пошло не так. Мне просто нужно было сохранять спокойствие и верить в себя, в то, что в какой-то момент все получится. Я говорил себе: «Ты так хорошо играл в Германии, что не можешь просто взять и забыть, как играть в футбол здесь». Это был не совсем другой футбол. Не всегда было легко сохранять уверенность на поле, но, думаю, я неплохо справлялся с этим, и мне помогали окружающие меня люди», — приводит слова Вирца BBC.

В этом сезоне Вирц провел 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал семь результативных передач.

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Флориан Вирц
ФК Ливерпуль
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