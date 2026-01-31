Вирц — о неудачном старте в «Ливерпуле»: «Говорил себе, что не мог просто взять и забыть, как играть в футбол»
Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц рассказал, как справился с неудачным началом выступлений за английский клуб.
22-летний немец летом 2025 года перешел в «Ливерпуль» из «Байера». После перехода он на протяжении 12 матчей не мог отличиться результативными действиями в АПЛ.
«Я был очень воодушевлен, когда приехал, и хотел сразу добиться успеха. Но все пошло не так. Мне просто нужно было сохранять спокойствие и верить в себя, в то, что в какой-то момент все получится. Я говорил себе: «Ты так хорошо играл в Германии, что не можешь просто взять и забыть, как играть в футбол здесь». Это был не совсем другой футбол. Не всегда было легко сохранять уверенность на поле, но, думаю, я неплохо справлялся с этим, и мне помогали окружающие меня люди», — приводит слова Вирца BBC.
В этом сезоне Вирц провел 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал семь результативных передач.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -