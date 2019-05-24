Флетчер провел переговоры с "Манчестер Юнайтед" по поводу возвращения в клуб

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер​ рассматривает возможность возвращения в клуб для участия в процессе реструктуризации. По информации The Manchester Evening News, 35-летний англичанин провел переговоры по поводу консультативной должности в клубе.

Напомним, Флетчер провел первые 12 лет своей профессиональной карьеры в "Манчестер Юнайтед".

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр