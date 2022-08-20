«Фламенго» отказался продавать полузащитника Лазаро в «Вест Хэм» за 6 миллионов фунтов
«Вест Хэм» вступил в переговоры по трансферу полузащитника «Фламенго» Лазаро, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Английский клуб сделал первое предложение в размере 6 миллионов фунтов. «Фламенго» отказался продавать футболиста. «Вест Хэм» продолжает переговоры и готов увеличить сумму.
В нынешнем сезоне Лазаро забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 40 матчах за «Фламенго» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего бразильца в 6,3 миллиона фунтов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
3
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
4
|Фулхэм
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
5
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Лидс
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
7
|Саутгемптон
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|
8
|Брайтон
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
9
|Брентфорд
|3
|1
|1
|1
|8-5
|4
|
10
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
11
|Челси
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
12
|Нот. Форест
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
13
|Борнмут
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|
14
|Астон Вилла
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
15
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
16
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|
17
|Эвертон
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
18
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|5-8
|1
|
19
|МЮ
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
20
|Вест Хэм
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
|14:30
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|1 : 0
|20.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|3 : 1
|20.08
|17:00
|
Эвертон – Нот. Форест
|1 : 1
|20.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|3 : 2
|20.08
|17:00
|
Лестер – Саутгемптон
|1 : 2
|20.08
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|0 : 3
|21.08
|16:00
|
Лидс – Челси
|- : -
|21.08
|16:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|- : -
|21.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|22.08
|22:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Морено Родриго
Лидс
|3
|
|
Вильфрид Заа
Кристал Пэлас
|3
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|3
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|2
|
|
Джек Харрисон
Лидс
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Адам Смит
Борнмут
|3
|0
|3
|
|
Рис Джеймс
Челси
|2
|0
|2
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