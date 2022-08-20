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Сегодня, 20:58

«Фламенго» отказался продавать полузащитника Лазаро в «Вест Хэм» за 6 миллионов фунтов

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Вест Хэм» вступил в переговоры по трансферу полузащитника «Фламенго» Лазаро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб сделал первое предложение в размере 6 миллионов фунтов. «Фламенго» отказался продавать футболиста. «Вест Хэм» продолжает переговоры и готов увеличить сумму.

В нынешнем сезоне Лазаро забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 40 матчах за «Фламенго» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего бразильца в 6,3 миллиона фунтов.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Торпедо М

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Спартак 0
Матч завершен

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Фламенго
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 9-2 9
2
 Тоттенхэм 3 2 1 0 7-3 7
3
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-0 6
4
 Фулхэм 3 1 2 0 5-4 5
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
6
 Лидс 2 1 1 0 4-3 4
7
 Саутгемптон 3 1 1 1 5-7 4
8
 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
9
 Брентфорд 3 1 1 1 8-5 4
10
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 4-4 4
11
 Челси 2 1 1 0 3-2 4
12
 Нот. Форест 3 1 1 1 2-3 4
13
 Борнмут 3 1 0 2 2-7 3
14
 Астон Вилла 3 1 0 2 3-6 3
15
 Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2
16
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 1-3 1
17
 Эвертон 3 0 1 2 2-4 1
18
 Лестер 3 0 1 2 5-8 1
19
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
20
 Вест Хэм 2 0 0 2 0-3 0
Результаты / календарь
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38 тур
20.08 14:30
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
20.08 17:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 3 : 1
20.08 17:00
Эвертон – Нот. Форест
 1 : 1
20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 3 : 2
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 1 : 2
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
 0 : 3
21.08 16:00
Лидс – Челси
 - : -
21.08 16:00
Вест Хэм – Брайтон
 - : -
21.08 18:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
22.08 22:00
МЮ – Ливерпуль
 - : -
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Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 3
Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 3
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 3
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 2
Джек Харрисон

Джек Харрисон

Лидс

 2
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Адам Смит

Адам Смит

Борнмут

 3 0 3
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 2 0 2
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