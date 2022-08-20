«Фламенго» отказался продавать полузащитника Лазаро в «Вест Хэм» за 6 миллионов фунтов

«Вест Хэм» вступил в переговоры по трансферу полузащитника «Фламенго» Лазаро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб сделал первое предложение в размере 6 миллионов фунтов. «Фламенго» отказался продавать футболиста. «Вест Хэм» продолжает переговоры и готов увеличить сумму.

В нынешнем сезоне Лазаро забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 40 матчах за «Фламенго» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего бразильца в 6,3 миллиона фунтов.