Фирпо покинет «Лидс» этим летом

Защитник Хуниор Фирпо уйдет из «Лидса» этим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

26-летний испанец хочет попробовать свои силы в другой команде после вылета «павлинов» из АПЛ. Ряд неназванных европейских клубов заинтересован в услугах футболиста.

Фирпо перешел в «Лидс» из «Барселоны» в июле 2021 года. В сезоне-2022/23 игрок забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за английскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 12 миллионов евро.