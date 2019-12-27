Фирмину забил 500-й гол «Ливерпуля» под руководством Клоппа

«Лестер» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии разгромно уступил «Ливерпулю» — 0:4. Дубль оформил Роберту Фирмину. Его второй гол стал 500-м для мерсисайдцев под руководством Юргена Клоппа. Он возглавил команду осенью 2015 года.

Лучшими бомбардирами его команды являются Мохамед Салах (84 гола), Роберту Фирмину (72) и Садио Мане (70).

«Ливерпуль» одержал девятую победу подряд и с 52 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Лестер» (39) — второй. Разрыв между командами составляет 13 очков, мерсисайдцы имеют встречу в запасе.