Форвард «Ливерпуля» Роберту Фирмину вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает 29 марта официальный Twitter «красных». Он пропустил около месяца из-за травмы.

Bobby being Bobby ?? pic.twitter.com/SRY10jREID — Liverpool FC (@LFC) March 29, 2021

Футболист принял участие в тренировке, которая проходила без игроков, отправившихся в сборные. 29-летний бразилец в текущем сезоне провел 37 матчей за «Ливерпуль» и забил шесть мячей при семи голевых передачах.