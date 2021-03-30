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Фирмину вернулся к тренировкам в общей группе

01:08
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Форвард «Ливерпуля» Роберту Фирмину вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает 29 марта официальный Twitter «красных». Он пропустил около месяца из-за травмы.

Футболист принял участие в тренировке, которая проходила без игроков, отправившихся в сборные. 29-летний бразилец в текущем сезоне провел 37 матчей за «Ливерпуль» и забил шесть мячей при семи голевых передачах.

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