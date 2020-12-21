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Фирмину стал первым бразильцем, совершившим сто результативных действий в АПЛ

18:08
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Нападающий «Ливерпуля» Роберту Фирмину после матча 14-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (7:0) стал первым бразильцем, который совершил 100 результативных действий в чемпионате Англии, сообщает Opta.

29-летний бразилец всего забил 62 мяча и отдал 38 голевых передач за пять лет выступления в составе мерисайдского клуба. На втором месте бывший игрок «Ливерпуля» Филиппе Коутинью с 76 очками (41+35) результативных действий, на третьем — полузащитник «Арсенала» Виллиан — 73 балла (37+36).

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