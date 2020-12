Фирмину стал первым бразильцем, совершившим сто результативных действий в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Роберту Фирмину после матча 14-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (7:0) стал первым бразильцем, который совершил 100 результативных действий в чемпионате Англии, сообщает Opta.

29-летний бразилец всего забил 62 мяча и отдал 38 голевых передач за пять лет выступления в составе мерисайдского клуба. На втором месте бывший игрок «Ливерпуля» Филиппе Коутинью с 76 очками (41+35) результативных действий, на третьем — полузащитник «Арсенала» Виллиан — 73 балла (37+36).

100 — With two goals and an assist against Crystal Palace on Saturday, Roberto Firmino reached 100 goal involvements in the Premier League (62 goals & 38 assists), the first Brazilian to reach this total. Slick. pic.twitter.com/WOGhTZcWlj