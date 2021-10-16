Фирмину стал первым бразильцем, сделавшим больше одного хет-трика в АПЛ
Нападающий «Ливерпуля» Роберту Фирмину сделал хет-трик в матче 8-го тура АПЛ против «Уотфорда» (5:0).
Как сообщает Opta, Фирмину стал первым бразильцем в истории английской премьер-лиги, которому удалось сделать более одного хет-трика в матчах турнира. Хет-трик в ворота «Уотфорда» стал для форварда вторым в АПЛ, первый он записал на свой счет в игре против «Арсенала» (5:1) 29 декабря 2018 года.
3 — Roberto Firmino has scored the second hat-trick of his career in the Premier League (also v Arsenal in December 2018), becoming the only Brazilian to have netted multiple hat-tricks in the competition. Samba. pic.twitter.com/KsKNQR701M— OptaJoe (@OptaJoe) October 16, 2021
В сезоне-2021/22 Фирмину провел 7 матчей за «Ливерпуль», на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Помимо Фирмину, среди бразильских футболистов по одному хет-трику в АПЛ сделали Афонсо Алвеш («Миддлсбро»), Робиньо («Манчестер Сити») и Лукас Моура («Тоттенхэм»).
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