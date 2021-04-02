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Фирмину сможет помочь «Ливерпулю» в матче с «Арсеналом»

14:33
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что нападающий мерсисайдцев Роберту Фирмину сможет принять участие в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Арсенала».

«Роберто вернулся и сможет сыграть. Остальные травмированные — Гомез, ван Дейк, Матип, Хендерсон, Ориги и Келлехер продолжают восстанавливаться», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Клоппа.

В сезоне-2020/21 Фирмину провел 37 матчей за «Ливерпуль», на его счету 6 голов и 7 результативных передач. 30 марта 29-летний бразилец вернулся к тренировкам в общей группе после травмы колена.

Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» состоится в субботу, 3 апреля. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/430177-jurgen-klopp-arsenal-fitness-update-firmino-henderson

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