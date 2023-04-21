Фирмино пропустит три матча «Ливерпуля» из-за мышечной травмы

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино пропустит три ближайшие игры своей команды из-за мышечного повреждения, сообщает пресс-служба клуба.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что повреждение игрока является не слишком серьезным.

Футболист не сможет помочь своей команде в матчах против «Ноттингем Фореста», «Вест Хэма» и «Тоттенхэма».

В текущем сезоне он сыграл за «Ливерпуль» 33 матча, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.