Фирмино пропустит матч с «Кристал Пэлас» из-за травмы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что нападающий Роберто Фирмино все еще не восстановился от травмы подколенного сухожилия и пропустит игру 5-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

«Роберто все еще не готов. Он пока не может тренироваться с командой, начнет примерно со следующей недели. После этого нам нужно будет ждать и следить за ситуацией», — приводит BBC слова Клоппа.

В сезоне-2021/22 Фирмино принял участие в 3 матчах «Ливерпуля», на его счету 1 гол.

Матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» состоится завтра, 18 сентября. Начало встречи — в 17.00 (мск).