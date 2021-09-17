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Фирмино пропустит матч с «Кристал Пэлас» из-за травмы

14:49
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что нападающий Роберто Фирмино все еще не восстановился от травмы подколенного сухожилия и пропустит игру 5-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

«Роберто все еще не готов. Он пока не может тренироваться с командой, начнет примерно со следующей недели. После этого нам нужно будет ждать и следить за ситуацией», — приводит BBC слова Клоппа.

В сезоне-2021/22 Фирмино принял участие в 3 матчах «Ливерпуля», на его счету 1 гол.

Матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» состоится завтра, 18 сентября. Начало встречи — в 17.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/58593319

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Иван Торопцев все материалы автора

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