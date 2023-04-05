Финский нападающий Теему Пукки покинет «Норвич» в конце сезона

«Норвич» сообщил, что нападающий Теему Пукки покинет клуб по истечении срока контракта этим летом.

33-летний финский футболист перешел в английский клуб в 2018 году. С тех пор он помог «Норвичу» дважды выиграть чемпионшип, забил 88 голов и отдал 29 голевых передач в 204 матчах.

«Это было непростое решение, потому что «Норвич» сделал для меня все. Мне очень понравилось время, проведенное в этом великом клубе, но, учитывая этап моей карьеры, а я знаю, что у меня впереди еще несколько лет, я хочу получить новый опыт. Эти пять лет, вероятно, были лучшими в моей карьере, как с профессиональной, так и с личной точки зрения. Я не думаю, что кто-то верил, что все пройдет так хорошо, как прошло. Этот клуб и город всегда будут занимать особое место в моем сердце», — приводит слова игрока сайт клуба.