Филлипс намерен покинуть «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс хочет покинуть клуб, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, 28-летний англичанин сообщил руководству, что не останется в команде. На игрока претендуют «Эвертон» и «Астон Вилла», которые хотят арендовать полузащитника.

В январе 2024 года Филлипс был арендован «Вест Хэмом». В общей сложности футболист провел в минувшем сезоне 20 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.