Филиппс не собирается покидать «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс заявил, что не планирует уходить из команды.

«С нетерпением жду возможности провести еще добрых пять лет здесь, в «Ман Сити». Я приехал сюда, чтобы выигрывать трофеи и играть в футбол, я не сделал столько, сколько хотел бы в этом сезоне — к следующему сезону подготовлюсь настолько, насколько это возможно», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Филлипса в Twitter.

27-летний англичанин прошлым летом перешел в «Сити» из «Лидса», но сыграл в этом сезоне всего 503 минуты в 20 матчах.