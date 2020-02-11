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Филиппе Коутинью заявил, что хочет остаться в «Баварии»

13:25
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Полузащитник Филиппе Коутинью заявил, что намерен остаться в «Баварии», сообщает Goal.com.

По информации издания, 27-летний бразилец уже уведомил о своем желании немецкий клуб, в котором находится в аренде, и «Барселону», которой принадлежат права на футболиста. «Бавария» еще не сообщила каталонской стороне о своей готовности активировать пункт о выкупе Коутинью. Сумма выкупа игрока, прописанная в арендном договоре, составляет 130 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Коутинью провел за «Баварию» 27 матчей во всех турнирах, на его счету 7 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 70 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны 5 клубов чемпионата Англии, включая «Ливерпуль», за который тот выступал на протяжении 5 лет — с января 2013 года по январь 2018 года.

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