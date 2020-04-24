Фил Невилл покинет пост главного тренера женской сборной Англии

Главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл заявил, что не будет продлевать сотрудничество с федерацией. Он оставит свой пост летом 2021 года, когда истечет срок контракта, сообщает Sky Sports.

Женский чемпионат Европы недавно был перенесен на июль 2022 года. На 2023 год запланирован чемпионат мира.

Фил Невилл считается одним из претендентов на пост главного тренера сборной Великобритании, которая выступит на Олимпиаде в Токио, которая состоится летом 2021 года. Правда, Невилл не входит в число фаворитом на эту должность.