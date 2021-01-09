Фил Невилл близок к назначению в «Интер Майами»

Владелец клуба MLS «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет видеть главным тренером команды Фила Невилла, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

Указано, что стороны несколько часов назад провели прямые переговоры, которые приближаются к завершению. Ожидается, что специалист получит разрешение сменить место работы. Сейчас он тренирует женскую сборную Англии.

Ранее также сообщалось, что 43-летний Невилл входит в число кандидатов на пост главного тренера олимпийской сборной Великобритании