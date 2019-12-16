Фил Фоден: «Я рад, что могу учиться у де Брейне»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден остался доволен игрой с «Арсеналом» (3:0) в чемпионате Англии. Он отметился в этой игре голевой передачей.

— Был очень рад оказаться в стартовом составе, — цитирует ВВС Фодена. — Когда играешь с такими мастерами, все становится легче. Де Брейне — один из лучших футболистов. Мне повезло, что могу у него учиться. Мы знаем, что нам в чемпионской гонке нужны три очка в каждом матче.

Даже был немного расстроен заменой. Но я пропускал некоторое время, поэтому тренер увидел, что я чуть устал.