Фил Фоден рассказал, как чувствует себя после операции из-за аппендицита

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден поделился мнением по поводу состояния своего здоровья. 22-летний игрок перенес операцию из-за аппендицита. В соцсети он выложил снимок из больницы.

«Спасибо за все сообщения. Уже чувствую себя намного лучше. Я скоро вернусь», — подписал фотографию Фоден.

В сезоне-2022/23 футболист провел за «Манчестер Сити» 36 матчей во всех турнирах, забив 13 голов и сделав 6 голевых передач.