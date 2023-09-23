Фоден: «Матч против «Ноттингема» был неидеальным, но «Сити» смог выстоять»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (2:0) в матче 6-го тура АПЛ. Фоден забил один гол.

«Я в восторге от матча. Я думаю, что первый тайм был великолепным, за исключением последних 10 минут, когда они нас немного прижали. Второй тайм был не таким, как мы ожидали, потому что Родри получил красную карточку довольно рано. Это был не идеальный матч, но мы показали себя с другой стороны — мы смогли выстоять, я горжусь командой», — приводит слова Фодена ВВС.

«Сити» одержал шестую победу подряд и занимает первое место в АПЛ с 18 очками. «Ноттингем» находится на 10-й строчке (7 очков).