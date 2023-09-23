Фоден: «Матч против «Ноттингема» был неидеальным, но «Сити» смог выстоять»
Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (2:0) в матче 6-го тура АПЛ. Фоден забил один гол.
«Я в восторге от матча. Я думаю, что первый тайм был великолепным, за исключением последних 10 минут, когда они нас немного прижали. Второй тайм был не таким, как мы ожидали, потому что Родри получил красную карточку довольно рано. Это был не идеальный матч, но мы показали себя с другой стороны — мы смогли выстоять, я горжусь командой», — приводит слова Фодена ВВС.
«Сити» одержал шестую победу подряд и занимает первое место в АПЛ с 18 очками. «Ноттингем» находится на 10-й строчке (7 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|6
|6
|0
|0
|16-3
|18
|
2
|Тоттенхэм
|5
|4
|1
|0
|13-5
|13
|
3
|Ливерпуль
|5
|4
|1
|0
|12-4
|13
|
4
|Арсенал
|5
|4
|1
|0
|9-4
|13
|
5
|Брайтон
|5
|4
|0
|1
|15-7
|12
|
6
|Вест Хэм
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|
7
|Астон Вилла
|5
|3
|0
|2
|11-10
|9
|
8
|Кр. Пэлас
|6
|2
|2
|2
|6-7
|8
|
9
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|5-10
|8
|
10
|Нот. Форест
|6
|2
|1
|3
|7-9
|7
|
11
|Брентфорд
|5
|1
|3
|1
|8-6
|6
|
12
|Ньюкасл
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
13
|МЮ
|5
|2
|0
|3
|6-10
|6
|
14
|Челси
|5
|1
|2
|2
|5-5
|5
|
15
|Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|
16
|Борнмут
|5
|0
|3
|2
|4-8
|3
|
17
|Шеффилд Юн.
|5
|0
|1
|4
|5-9
|1
|
18
|Эвертон
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|
19
|Бернли
|4
|0
|1
|3
|4-12
|1
|
20
|Лутон Таун
|5
|0
|1
|4
|3-11
|1
|23.09
|17:00
|
Кр. Пэлас – Фулхэм
|0 : 0
|23.09
|17:00
|
Лутон Таун – Вулверхэмптон
|1 : 1
|23.09
|17:00
|
Ман. Сити – Нот. Форест
|2 : 0
|23.09
|19:30
|
Брентфорд – Эвертон
|- : -
|23.09
|22:00
|
Бернли – МЮ
|- : -
|24.09
|16:00
|
Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|24.09
|16:00
|
Брайтон – Борнмут
|- : -
|24.09
|16:00
|
Челси – Астон Вилла
|- : -
|24.09
|16:00
|
Ливерпуль – Вест Хэм
|- : -
|24.09
|18:30
|
Шеффилд Юн. – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Эван Фергюсон
Брайтон
|4
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|4
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|
|
Жан-Филипп Матета
Кристал Пэлас
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|5
|1
|2
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Вулверхэмптон
|2
|1
|0