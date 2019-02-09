Фил Джоунс: "Благодарен тренерскому штабу за постоянную поддержку"

Защитник "Манчестер Юнайтед"​ Фил Джоунс после подписания нового контракта с клубом поблагодарил тренерский штаб за поддержку. Новое соглашение 26-летнего англичанина рассчитано до 2023 года.

– Рад, что подписал новый контракт, – цитирует пресс-служба клуба Джоунса. – "Манчестер Юнайтед" является большой частью моей жизни последние восемь лет, и я люблю все в этом клубе. Взволнован задачами, которые стоят перед нами и подготовкой к очень напряженному периоду сезона. Я хотел бы поблагодарить Уле и тренерский штаб за их постоянную поддержку.