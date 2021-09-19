Фил Джонс ответил критикам: «Эти клавиатурные воины так и будут жить со свой мамой»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс обрушился с критикой на некоторых футбольных фанатов, которые пишут едкие комментарии про него в социальных сетях.

«Должно быть, я являюсь легкой мишенью. У каждого футболиста есть ярлык, и про меня, к сожалению, говорят: «Давай посмеемся над ним».

Когда моя карьера закончится, я буду наслаждаться своей жизнью — мне повезло, что у меня будет возможность для этого, — а эти клавиатурные воины так и будут жить со свой мамой, потягивая «Пепси», поедая лапшу быстрого приготовления, сидя в трусах и посылая сообщения в Twitter», — цитирует Джонса The Times.

Джонс пропустил из-за травмы сезон-2020/21. Последний раз защитник появлялся на поле 12 декабря 2019 года в матче Лиги Европы.