Фил Джонс ответил критикам: «Эти клавиатурные воины так и будут жить со свой мамой»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс обрушился с критикой на некоторых футбольных фанатов, которые пишут едкие комментарии про него в социальных сетях.
«Должно быть, я являюсь легкой мишенью. У каждого футболиста есть ярлык, и про меня, к сожалению, говорят: «Давай посмеемся над ним».
Когда моя карьера закончится, я буду наслаждаться своей жизнью — мне повезло, что у меня будет возможность для этого, — а эти клавиатурные воины так и будут жить со свой мамой, потягивая «Пепси», поедая лапшу быстрого приготовления, сидя в трусах и посылая сообщения в Twitter», — цитирует Джонса The Times.
Джонс пропустил из-за травмы сезон-2020/21. Последний раз защитник появлялся на поле 12 декабря 2019 года в матче Лиги Европы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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