Фил Джонс готов рассмотреть вариант с арендой в клуб чемпионшипа
06:14
Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Football League World.
По сведениям источника, 29-летний англичанин готов рассмотреть вариант с арендой в клуб чемпионшипа из-за того, что упал в иерархии в «МЮ».
Ранее руководство клуба связалось с Джонсом, которому принадлежит четвертый номер, с просьбой отдать его новичку Рафаэлю Варану, но тот отказал.
Джонс пропустил из-за травмы сезон-2020/21. Последний раз защитник появлялся на поле 12 декабря 2019 года в матче Лиги Европы против «Аз Алкмара».
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