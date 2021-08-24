Фил Джонс готов рассмотреть вариант с арендой в клуб чемпионшипа

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Football League World.

По сведениям источника, 29-летний англичанин готов рассмотреть вариант с арендой в клуб чемпионшипа из-за того, что упал в иерархии в «МЮ».

Ранее руководство клуба связалось с Джонсом, которому принадлежит четвертый номер, с просьбой отдать его новичку Рафаэлю Варану, но тот отказал.

Джонс пропустил из-за травмы сезон-2020/21. Последний раз защитник появлялся на поле 12 декабря 2019 года в матче Лиги Европы против «Аз Алкмара».