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ФИФА выплатит «Ливерпулю» 2 миллиона фунтов в качестве компенсации за травму Гомеса

14:36
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ФИФА выплатит «Ливерпулю» компенсацию в размере 2 миллионов фунтов за травму защитника мерсисайдцев и сборной Англии Джо Гомеса, сообщает Daily Mail.

23-летний англичанин заработал травму колена в расположении национальной команды и выбыл на длительный срок. Сообщается, что в ФИФА согласились совершить выплату в качестве компенсации зарплаты Гомеса.

Ранее «Ливерпуль» лишился защитника Виргила ван Дейка из-за разрыва передней крестообразной связки колена, а также полузащитника Фабинью, который заменил ван Дейка в составе команды.

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