ФИФА выплатит «Ливерпулю» 2 миллиона фунтов в качестве компенсации за травму Гомеса
ФИФА выплатит «Ливерпулю» компенсацию в размере 2 миллионов фунтов за травму защитника мерсисайдцев и сборной Англии Джо Гомеса, сообщает Daily Mail.
23-летний англичанин заработал травму колена в расположении национальной команды и выбыл на длительный срок. Сообщается, что в ФИФА согласились совершить выплату в качестве компенсации зарплаты Гомеса.
Ранее «Ливерпуль» лишился защитника Виргила ван Дейка из-за разрыва передней крестообразной связки колена, а также полузащитника Фабинью, который заменил ван Дейка в составе команды.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.