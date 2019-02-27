ФИФА получила жалобу "Нанта" по трансферу Салы

ФИФА подтвердила, что получила жалобу "Нанта" по трансферу Эмилиано Салы в "Кардифф". Англичане отказываются платить за переход аргентинца, который погиб 21 января в авиакатастрофе над Ла-Маншем.

"Мы можем подтвердить, что вчера получили иск "Нанта" против "Кардиффа" в связи с трансфером Эмилиано Салы. Мы изучаем этот вопрос, поэтому на данном этапе комментариев нет", - приводит ВВС заявление ФИФА.

Напомним, "Кардифф" подписал контракт с Салой 18 января, после чего футболист отправился проститься с партнерами по "Нанту". Обратно он летел на легкомоторном самолете, который разбился над Ла-Маншем. Тело футболиста было найдено 4 февраля на глубине 63 метров.