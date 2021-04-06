ФИФА не разрешила английскому футболисту «Вулверхэмптона» играть за сборную Украины. Он также мог играть за Россию
Международная Федерация футбола (ФИФА) не разрешила защитнику «Вулверхэмптона» Максу Килману выступать за сборную Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык на своем канале в YouTube.
«Насколько я понимаю, все-таки ФИФА прислала письмо УАФ, в котором признала, что 8 матчей за национальную сборную Англии (по футзалу. — Прим. «СЭ»), проведенных Килменом были официальными и не позволяют ему выступать в составе сборной Украины.
То есть, у него есть английское футбольное гражданство и он должен пробиваться в сборную Англии — футзальную, пляжную или футбольную.
Потому что футзал, пляжный футбол и большой футбол — это одна семья. Например, если ты сыграл за одну сборную по пляжному футболу, то ты не имеешь права играть за сборные других стран.
Поэтому, я думаю, что история с Максом Килменом уже закрыта. И сомневаюсь, что мы увидим его в желто-синей футболке".
Также, по словам Цыганыка, Килмен проявил серьезное желание в получении украинского гражданства. У футболиста мать украинка с украинским паспортом, поэтому у него были большие надежды, что он наденет футболку сборной Украины. Но на сегодня правила ФИФА такие, что за сборную Украины он сыграть не сможет.
Напомним, Макс Килман вырос в Лондоне в российско-украинской семье. В ноябре директор по развитию «Тоттенхэма» Роман Дубов в интервью «СЭ» рассказал, что Килман заинтересован в выступлении за сборную России.
Килман ранее играл в мини-футбол и провел за сборную Англии 25 матчей. В текущем сезоне Килман провел 17 матчей за «Вулверхэмптон» во всех турнирах.
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