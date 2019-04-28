Во время матча 45-го тура английского чемпионшипа между "Лидсом" и "Астон Виллой" (1:1) произошел необычный эпизод.

Хозяева открыли счет, не остановившись после того, как игроку "Виллы" понадобилась помощь. Футболисты клуба из Бирмингема выражали протест, на поле произошла потасовка. Гол Матеуша Клиха был засчитан. А один из футболистов гостей, Анвар Эль-Гази, получил красную карточку.

Leeds United take on this controversial goal despite having an Aston Villa player down and needing attention. What Marcelo Bielsa did right after was a wonderfully sportive gesture. pic.twitter.com/6WjVO5fCrO – Anand Datla (@SportaSmile) 28 апреля 2019 г.

После этого главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса дал команду своим игрокам пропустить мяч, что они и сделали – фактически без сопротивления соперников мяч в ворота отправил Альберт Адома. Правда, снова возникла потасовка – капитан хозяев Лайам Купер не согласился с решением тренера и единственным вступил в борьбу в этой комбинации.

Матч завершился со счетом 1:1. Этот результат принес "Шеффилд Юнайтед" прямую путевку в премьер-лигу. "Лидс" и "Астон Вилла" сыграют в плей-офф.