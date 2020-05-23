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Фертонген покинет «Тоттенхэм» летом

08:39
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Защитник Ян Фертонген покинет «Тоттенхэм» летом, сообщает ESPN.

По информации источника, 33-летний бельгиец не станет продлевать контракт со «шпорами». Нынешнее соглашение Фертонгена с английским клубом действует до 30 июня этого года. «Тоттенхэм» предлагал игроку новый контракт на 2 года, но стороны не сошлись в переговорах по зарплате.

Фертонген выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. В сезоне-2019/20 он провел за «шпор» 26 матчей, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Сообщается, что бельгиец может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

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