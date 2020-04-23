Фертонген не исключил, что продолжит карьеру в Испании или Италии

Защитник «Тоттенхэма» Ян Фертонген, чей контракт с лондонским клубом истекает в конце июня 2020 года, не исключает, что может продолжить карьеру в испанском или итальянском чемпионате.

— Все, чего я хочу — выбрать правильный для себя клуб, — приводит Sky Sports слова Фертонгена. — Это может быть как «Тоттенхэм», так и какой-то другой вариант. Мне хочется еще несколько лет поиграть на топ-уровне. Еще с января у меня есть серьезные предложения от нескольких клубов. Очевидно, что варианты с испанским и итальянским чемпионатом — самые очевидные, но я предпочту оставить все возможные для себя варианты открытыми.

В текущем сезоне Фертонген провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал результативный пас, а также заработал две жултые карточки.