Фертонген может покинуть летом «Тоттенхэм» свободным агентом

Защитник «Тоттенхэма» Ян Фертонген может покинуть клуб по окончанию сезона-2019/20. 32-летний бельгиец еще зимой изъявлял желание покинуть Лондон, однако тогда игрока не отпустили, поэтому Фертонген может уйти в качестве свободного агента летом 2020 года, сообщает The Telegraph.

Контракт игрока со «шпорами» истекает летом, а клуб пока не торопится его продлевать. Об интересе к Фертонгену сообщалось со стороны клубов из Италии и Германии.

В сезоне-2019/20 Фертонген провел 23 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.